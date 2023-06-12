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親欧州の新党、第１党　モンテネグロ議会選

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親欧州の新党、第１党　モンテネグロ議会選

2023年06月12日09時01分

１１日、ポドゴリツァで、モンテネグロ議会選挙に勝利し祝杯を挙げる新党「ヨーロッパ・ナウ」党首、ミロイコ・スパジッチ氏（左から２人目）（ＡＦＰ時事）

１１日、ポドゴリツァで、モンテネグロ議会選挙に勝利し祝杯を挙げる新党「ヨーロッパ・ナウ」党首、ミロイコ・スパジッチ氏（左から２人目）（ＡＦＰ時事）

　【ベルリン時事】旧ユーゴスラビア構成国のモンテネグロで１１日、議会（一院制、定数８１）選挙が行われた。選挙監視団体の集計によると、開票率９９％の段階で、親欧州連合（ＥＵ）を掲げる２０２２年創設の新党「ヨーロッパ・ナウ」が２３議席を獲得し、第１党となることが確実となった。４月の大統領選でも同党の若手が勝利しており、政界の刷新が鮮明になっている。

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