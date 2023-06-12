首位と５打差で迎えた最終日。古江は猛追が及ばなかった。「前半はすごくいいラウンドだったが、最後の方にボギーが続いたのが悔しい」と唇をかんだ。



野村６位、古江１４位 米女子ゴルフ

１２番までに五つスコアを伸ばし、一時トップと２打差まで迫った。だが、１３番で３パットをたたくなど３連続ボギーで失速した。

不本意な幕切れとなったが、「（苦手意識のあった）ポアナ芝で３日間アンダーで回れたのは大きい」と手応えも残った。（ギャロウェー時事）