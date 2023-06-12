【シドニー時事】オーストラリア東部ニューサウスウェールズ州ハンターバレーで１１日深夜、大型バスが横転する事故があり、１０人が死亡、２５人が搬送先の病院で手当てを受けた。警察は負傷した運転手（５８）を逮捕し、事故原因などについて調べている。豪メディアによると、バスは結婚式に参加した団体客を乗せていたという。