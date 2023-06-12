バス横転で１０人死亡 豪
2023年06月12日08時28分
【シドニー時事】オーストラリア東部ニューサウスウェールズ州ハンターバレーで１１日深夜、大型バスが横転する事故があり、１０人が死亡、２５人が搬送先の病院で手当てを受けた。警察は負傷した運転手（５８）を逮捕し、事故原因などについて調べている。豪メディアによると、バスは結婚式に参加した団体客を乗せていたという。
バス横転で１０人死亡 豪
2023年06月12日08時28分
【シドニー時事】オーストラリア東部ニューサウスウェールズ州ハンターバレーで１１日深夜、大型バスが横転する事故があり、１０人が死亡、２５人が搬送先の病院で手当てを受けた。警察は負傷した運転手（５８）を逮捕し、事故原因などについて調べている。豪メディアによると、バスは結婚式に参加した団体客を乗せていたという。
こんな記事も
国際用語
国際
親欧州の新党、第１党 モンテネグロ議会選(06/12 09:01)
バス横転で１０人死亡 豪(06/12 08:28)
ロシア国防省とは契約せず 軍トップを改めて批判―ワグネル創設者(06/12 08:03)
避難ボートに攻撃、高齢者ら死亡 ダム決壊後にロシア軍―ウクライナ(06/12 07:17)
高村光太郎らＡＩで融合 有名彫刻家学ばせ作品制作―スウェーデン(06/12 07:01)
「先住民と軍の知識の出合い」 子供４人密林の救出劇―コロンビア(06/12 07:00)
ロシアから集落を奪還 ウクライナ反転攻勢(06/12 06:55)
スコットランド前首相を逮捕 党資金流用疑惑に絡み―英(06/12 06:24)
武装集団が警察襲撃 公安当局が１６人逮捕―ベトナム(06/12 05:46)
攻撃阻止がロシアの目的 ダム決壊でウクライナが見解(06/11 20:54)
核兵器保有、西側は止められず 合意再建協議は継続―イラン最高指導者(06/11 19:57)
ホンジュラス、在中国大使館を開設(06/11 16:45)
中国、韓国の抗議に反発 「不適切」と大使召喚(06/11 16:45)
トランプ氏「決して屈しない」 起訴後初の演説で気勢―米(06/11 13:53)
「ユナボマー」死亡、８１歳 全米震撼の連続爆弾犯(06/11 12:53)
カナダの山火事「夏いっぱい続く」 ２００件超が制御不能(06/11 12:22)
ウクライナ、大規模反攻開始 ロシアは「失敗」主張―東・南部で激しい攻防(06/11 10:12)
中国、キューバにスパイ拠点 １９年から米情報収集か―報道(06/11 07:37)
日米韓、安保協力強化 政権交代で北朝鮮政策転換―米朝会談５年(06/11 07:33)
北朝鮮、非核化遠のく 米と決裂、開発にまい進―シンガポール首脳会談５年(06/11 07:32)
軍事力強化で米の歩み寄り狙う 北朝鮮、非核化交渉応じず―礒崎慶応大教授・米朝会談５年(06/11 07:32)
利上げ休止、協議へ 銀行融資動向など見極め―米ＦＲＢ(06/11 07:31)
米検察、トランプ氏３７件で起訴 機密持ち出し「国を危険に」―共和党内では擁護論(06/11 07:31)
トランプ氏、軍事情報漏らす 機密文書持ち出し、隠蔽も指示―起訴状(06/11 07:28)
米当局、暗号資産締め付け 大手業者提訴、法整備へ動きも(06/11 07:27)
パレスチナ難民、「心の病」増加 日本の支援７０年に感謝―国連機関幹部インタビュー(06/11 07:26)
中国恒大、再建難航 巨額債務、返済めど立たず(06/11 07:25)
トランプ氏に「破滅的」 具体的証拠、言い逃れ困難―米識者(06/11 07:25)
森林火災で１４人死亡 カザフ(06/11 06:25)
ドローン破片で火災、３人死亡 ウクライナ(06/11 01:16)
ウォール・ストリート・ジャーナル