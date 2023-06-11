Ｊ１得点ランキング（１１日現在）
2023年06月11日21時03分
１アンデ（Ｍ）１３
２大 迫（神）１１
３ユンカ（名） ９
４金 子（札） ８
４浅 野（札） ８
４鈴 木（鹿） ８
４町 野（湘） ８
８ディエ（Ｆ） ７
８伊 藤（新） ７
８パトリ（京） ７
８山 岸（福） ７
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１アンデ（Ｍ）１３
２大 迫（神）１１
３ユンカ（名） ９
４金 子（札） ８
４浅 野（札） ８
４鈴 木（鹿） ８
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