金谷は第１ラウンドからの首位を守れなかった。記録が残る１９８５年以降では９４年の尾崎将司以来、２９年ぶり２人目となる２週連続の完全優勝を惜しくも逃したが、「自分のプレーはやり切った。２９アンダーなので、言うことはない」と潔かった。

プレーオフが決着すると、中島とグリーン上で抱き合った。「中島選手が良いプレーをした。最後もナイスショットだった」と勝者をたたえた。