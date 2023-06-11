サントリー女子ゴルフ・談話
2023年06月11日18時06分
◇いいリズムで振れた
山下美夢有 ショットはいいリズムで振れていた。惜しいパットはたくさんあったが、入らなかった。
◇悔しさを生かす
岩井明愛 自分のゴルフができなかった。悔しさを全英女子オープンで生かしたい。（妹の千怜は）崩れない。自信を持ってプレーしている。
サントリー女子ゴルフ・談話
2023年06月11日18時06分
◇いいリズムで振れた
山下美夢有 ショットはいいリズムで振れていた。惜しいパットはたくさんあったが、入らなかった。
◇悔しさを生かす
岩井明愛 自分のゴルフができなかった。悔しさを全英女子オープンで生かしたい。（妹の千怜は）崩れない。自信を持ってプレーしている。
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