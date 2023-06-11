中国、韓国の抗議に反発 「不適切」と大使召喚
2023年06月11日16時45分
【北京ロイター時事】韓国政府が「（米国側に付けば）必ず後悔する」と発言した駐韓中国大使に抗議した問題で、中国外務省は１１日、韓国の鄭在浩・駐中国大使を呼び、「不適切な対応だ」と不満を伝えたと発表した。
声明によると、中国外務省の農融外務次官補は１０日に鄭氏を召喚。韓国政府の対応に「深刻な懸念と不満」を伝えた。
中国、韓国の抗議に反発 「不適切」と大使召喚
2023年06月11日16時45分
【北京ロイター時事】韓国政府が「（米国側に付けば）必ず後悔する」と発言した駐韓中国大使に抗議した問題で、中国外務省は１１日、韓国の鄭在浩・駐中国大使を呼び、「不適切な対応だ」と不満を伝えたと発表した。
声明によると、中国外務省の農融外務次官補は１０日に鄭氏を召喚。韓国政府の対応に「深刻な懸念と不満」を伝えた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル