陸上の日本選手権混成競技最終日は１１日、世界選手権（８月、ブダペスト）の代表選考会を兼ねて秋田県営陸上競技場で後半が行われ、女子七種競技は日本記録保持者の山崎有紀（スズキ）が前半２位から逆転し、５８１０点で２年ぶり５度目の優勝を果たした。世界選手権の参加標準記録には届かなかった。

前半首位の大玉華鈴（日体大ＳＭＧ）は５７２０点で２位だった。