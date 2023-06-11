ヤクルトは二回にオスナの２点右前打で先制。五回は敵失で加点した。小沢は打たせて取り、６回１失点で２勝目。田口が１４セーブ目。西武の平良は７回１２奪三振の力投も、３失点で２敗目。打線の追い上げは一歩届かなかった。