ＮＨＬスタンリー・カップ決勝第４戦（１０日）
2023年06月11日15時54分
▽第４戦・サンライズ（ゴールデンナイツ３勝１敗）
ゴールデン ３ １―０ ２ パンサーズ
ナイツ ２―１
０―１
（時事）
ＮＨＬスタンリー・カップ決勝第４戦（１０日）
2023年06月11日15時54分
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ナイツ ２―１
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