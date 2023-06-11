ＤｅＮＡが快勝 プロ野球・オリックス―ＤｅＮＡ
2023年06月11日15時53分
ＤｅＮＡは一回に宮崎の３点二塁打などで４点を先取。二回に桑原のソロと牧の２ランで３点を加え、五回には宮崎がソロを放った。大貫は６回３失点で２勝目。救援陣は反撃を１点にとどめた。オリックスは宮城が５回８失点と崩れた。
ＤｅＮＡが快勝 プロ野球・オリックス―ＤｅＮＡ
2023年06月11日15時53分
ＤｅＮＡは一回に宮崎の３点二塁打などで４点を先取。二回に桑原のソロと牧の２ランで３点を加え、五回には宮崎がソロを放った。大貫は６回３失点で２勝目。救援陣は反撃を１点にとどめた。オリックスは宮城が５回８失点と崩れた。
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