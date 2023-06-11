セ・リーグ公示（１１日） プロ野球
2023年06月11日12時30分
【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・大貫晋一投手、エスコバー投手▽巨人・菅野智之投手▽広島・黒原拓未投手
【同抹消】▽ＤｅＮＡ・ガゼルマン投手▽広島・マクブルーム内野手（再登録は２１日以降）
セ・リーグ公示（１１日） プロ野球
2023年06月11日12時30分
【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・大貫晋一投手、エスコバー投手▽巨人・菅野智之投手▽広島・黒原拓未投手
【同抹消】▽ＤｅＮＡ・ガゼルマン投手▽広島・マクブルーム内野手（再登録は２１日以降）
こんな記事も
スポーツ総合用語
スポーツ総合
プロ野球速報 （１１日）(06/11 13:39)
プロ野球速報 （１１日）(06/11 13:38)
パ・リーグ公示（１１日） プロ野球(06/11 12:31)
パ・リーグ公示（１１日） プロ野球(06/11 12:30)
セ・リーグ公示（１１日） プロ野球(06/11 12:30)
大谷、２戦連発１８号 千賀は６勝目―米大リーグ(06/11 12:25)
中止のプロ野球（１１日）(06/11 11:35)
１０日の日本選手 米大リーグ(06/11 11:35)
前田、マイナーで３度目登板 米大リーグ・ツインズ(06/11 11:22)
見放されたインテル サッカー欧州ＣＬ(06/11 11:21)
アルカンジェロが優勝 女性調教師で初―米競馬(06/11 11:08)
米女子ゴルフ・談話(06/11 10:54)
古江、粘り強く 米女子ゴルフ(06/11 10:53)
マンＣ、苦戦の末に悲願 指揮官「疲れ果てた」―サッカー欧州ＣＬ(06/11 10:34)
古江、首位と５打差１０位 米女子ゴルフ(06/11 10:23)
日本、イングランド破る サッカーＵ２２代表(06/11 10:20)
１１日のＪ１(06/11 09:37)
トヨタ７号車がリタイア ６連覇の望みは８号車に―ルマン２４時間(06/11 09:32)
マンチェスターＣが初優勝 イングランド勢、史上２度目の３冠―サッカー欧州ＣＬ(06/11 08:12)
小田選手、重圧はねのけ頂点へ 国枝さんに託された１７歳―全仏テニス車いす(06/11 07:33)
全仏テニス・談話(06/11 07:07)
シフィオンテク、たくましく 「赤土の女王」、苦境で真価―全仏テニス(06/11 07:05)
シフィオンテクが連覇 フルセットでムホバ下す―全仏テニス(06/11 01:07)
Ｃ大阪―神戸、前半ＶＡＲなし 機材トラブルと説明―Ｊ１(06/10 23:54)
全仏テニス・談話(06/10 23:47)
斎藤組、女子複で準Ｖ 全仏テニス・ジュニア(06/10 23:45)
山口らが決勝へ バドミントン(06/10 23:42)
Ｊリーグ・談話(06/10 23:34)
１８歳北野、土壇場でゴール 「世界との差」感じ成長―Ｊリーグ・Ｃ大阪(06/10 23:29)
６連覇へ、トヨタ勢発進 １００周年記念大会―ルマン２４時間(06/10 23:16)