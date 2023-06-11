【アスタナＡＦＰ時事】中央アジア・カザフスタンの非常事態省は１０日、声明を出し、北東部で広がった森林火災により１４人が死亡したと明らかにした。気温が高く、風向きが次々変わって消火は難航したが、状況は落ち着いてきたと強調した。トカエフ大統領は１０日、イリイン非常事態相を更迭した。