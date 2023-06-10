陸上の日本選手権混成競技第１日は１０日、世界選手権（８月、ブダペスト）の代表選考会を兼ねて秋田県営陸上競技場で前半が行われ、男子十種競技は５種目を終えて丸山優真（住友電工）が３９８０点でトップに立った。今季限りで引退する中村明彦（スズキ）は３７８４点で５位。日本記録保持者の右代啓祐（国士舘ク）は１２位と出遅れた。

女子七種競技は４種目を終えて大玉華鈴（日体大ＳＭＧ）が３４３５点で首位。日本記録を持つ山崎有紀（スズキ）が３３８１点で２位につけた。