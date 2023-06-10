第７２回全日本大学野球選手権第５日は１０日、神宮球場で準決勝が行われ、明大（東京六）と青学大（東都）が決勝に進んだ。明大は２０１９年以来、青学大は０５年以来の優勝を目指す。

明大は白鴎大（関甲新）を６―０で下した。木本（２年、桐蔭学園）が先制二塁打。先発の久野（２年、報徳学園）ら４投手の継投で零封した。青学大は富士大（北東北）を５―２で破った。二回に中野（４年、大阪桐蔭）の二塁打で２点を勝ち越した。