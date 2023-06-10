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横浜Ｍが逆転勝ち　Ｊ１

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横浜Ｍが逆転勝ち　Ｊ１

2023年06月10日18時12分

前半、先制のＰＫを決める横浜Ｍのアンデルソンロペス（左から２人目）＝１０日、日産スタジアム

前半、先制のＰＫを決める横浜Ｍのアンデルソンロペス（左から２人目）＝１０日、日産スタジアム

　明治安田Ｊ１リーグは１０日、各地で折り返しとなる第１７節の３試合が行われ、前節２位の横浜Ｍは柏に４―３で逆転勝ちし、勝ち点を３６に伸ばした。
　前節首位の神戸はＣ大阪と、鳥栖は札幌と対戦。第１７節の残り６試合は１１日に行われる。

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