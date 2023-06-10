巨人は１―３の四回、大城の３ランと坂本、梶谷の連続適時打で５点を挙げて逆転。七回以降は岡本和が２ランを放つなど４点を加えた。投手陣は計７人でつなぎ、２番手の大江が３勝目。ソフトバンクは石川が試合をつくれなかった。