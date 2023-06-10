ロッテが今季初のサヨナラ勝ち。３―４の八回に角中の二塁打で追い付き、九回１死二、三塁で藤岡が中前打を放ち、試合を決めた。５番手の益田が今季初勝利。広島は連勝が４でストップ。打線が粘りを見せたが、最後に栗林が打たれた。