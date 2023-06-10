オリックスが連敗を３で止めた。森が四回に先制ソロ、五回は２打席連続となる９号３ラン。４―３とされた後の八回には頓宮、小田の適時打で３点を加えた。山崎福が六回途中３失点で４勝目。ＤｅＮＡは八回の同点機を生かせなかった。