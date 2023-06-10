楽天が３連勝。三回に浅村の中前打で１点を先制。投手陣が零封してリードを守り切り、早川が７回を４安打に抑えて３勝目。松井裕は１１セーブ目を挙げた。中日は松葉が六回途中１失点と粘ったが、打線が好機を生かせなかった。