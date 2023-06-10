金谷、２週連続Ｖに王手 ＡＳＯ男子ゴルフ
2023年06月10日17時14分
【男子ゴルフ・ＡＳＯ飯塚チャレンジド】第３日（１０日、福岡・麻生飯塚ＧＣ、６８０９ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝２０００万円）
金谷拓実が６４と伸ばして通算２５アンダーで初日からの首位を守り、２週連続の完全優勝に王手をかけた。
中島啓太が６３をマークし、３打差の２位。通算１６アンダーの３位に阿久津未来也、塚田陽亮、平田憲聖、大堀裕次郎、岡村了が続いた。
金谷、２週連続Ｖに王手 ＡＳＯ男子ゴルフ
2023年06月10日17時14分
【男子ゴルフ・ＡＳＯ飯塚チャレンジド】第３日（１０日、福岡・麻生飯塚ＧＣ、６８０９ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝２０００万円）
金谷拓実が６４と伸ばして通算２５アンダーで初日からの首位を守り、２週連続の完全優勝に王手をかけた。
中島啓太が６３をマークし、３打差の２位。通算１６アンダーの３位に阿久津未来也、塚田陽亮、平田憲聖、大堀裕次郎、岡村了が続いた。
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