日本ハムが競り勝った。同点の八回無死一、二塁で加藤豪の中前打で勝ち越した。伊藤が７回３失点と試合をつくり、２番手の宮西が２年ぶりの勝利。田中正が９セーブ目。阪神は今季初の３連敗。大竹が八回途中４失点で今季初黒星を喫した。