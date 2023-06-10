ヤクルトが連敗を３で止めた。四回に中村の中前打で先制。九回に山田の二塁打で加点した。石川が六回途中までテンポ良く投げ、無失点で２勝目。田口は１３セーブ目を挙げた。西武は７回１失点と力投した高橋を打線が援護できず零封負け。