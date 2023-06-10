【女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディースオープン】第３日（１０日、兵庫・六甲国際ＧＣ、６５１３ヤード＝パー７２、賞金総額１億５０００万円、優勝２７００万円）

ツアー３勝の岩井千怜が６７で回り、通算１９アンダーに伸ばして初日からの首位を守った。

５打差の２位に、前回優勝の山下美夢有と脇元華、申ジエ（韓国）の３人。さらに２打差の５位に木村彩子、阿部未悠、安田彩乃が続いた。