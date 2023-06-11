「衛星」の予告期間が終了 北朝鮮、通告なしの２回目も示唆
2023年06月11日00時06分
【ソウル時事】北朝鮮が日本政府に予告した「人工衛星」の打ち上げ期間は１１日午前０時（日本時間同）に終了した。北朝鮮は予告期間初日の５月３１日に弾道ミサイル技術を使った新型ロケット「千里馬１型」を打ち上げたが失敗した。
北朝鮮は「できるだけ早期」に２回目の打ち上げを行うと強調する。国際海事機関（ＩＭＯ）の批判に反発し、今後は事前の通告なしに打ち上げる可能性も示唆している。
「衛星」の予告期間が終了 北朝鮮、通告なしの２回目も示唆
2023年06月11日00時06分
【ソウル時事】北朝鮮が日本政府に予告した「人工衛星」の打ち上げ期間は１１日午前０時（日本時間同）に終了した。北朝鮮は予告期間初日の５月３１日に弾道ミサイル技術を使った新型ロケット「千里馬１型」を打ち上げたが失敗した。
北朝鮮は「できるだけ早期」に２回目の打ち上げを行うと強調する。国際海事機関（ＩＭＯ）の批判に反発し、今後は事前の通告なしに打ち上げる可能性も示唆している。
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