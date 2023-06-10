ＮＢＡファイナル第４戦（９日）
2023年06月10日16時15分
▽第４戦・マイアミ（ナゲッツ３勝１敗）
ナゲッツ １０８ ２０―２１ ９５ ヒ ー ト
３５―３０
３１―２２
２２―２２
（時事）
ＮＢＡファイナル第４戦（９日）
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