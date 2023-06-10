ＰＦＡＳ
2023年06月10日15時50分
ＰＦＡＳ 約４７００種類ある有機フッ素化合物の総称。「ピーファス」と読む。水や油をはじく性質があり、フライパンの表面加工や泡消火剤などさまざまな用途に使われてきた。一方、自然分解しにくいことから「永遠の化学物質」と呼ばれる。
ＰＦＡＳの代表物質「ＰＦＯＳ（ピーフォス）」「ＰＦＯＡ（ピーフォア）」は約２０年前から米国などで発がん性の疑いが指摘され、国際的に規制強化が進んでいる。国内でも２０２１年までに製造や使用が禁止された。
ＰＦＡＳ
2023年06月10日15時50分
ＰＦＡＳ 約４７００種類ある有機フッ素化合物の総称。「ピーファス」と読む。水や油をはじく性質があり、フライパンの表面加工や泡消火剤などさまざまな用途に使われてきた。一方、自然分解しにくいことから「永遠の化学物質」と呼ばれる。
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