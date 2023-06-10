１１日の予告先発投手 プロ野球・交流戦
2023年06月10日13時34分
▽日本ハム・北山―阪神・才木（エスコンフィールド）
▽楽天・松井友―中日・高橋宏（楽天モバイルパーク宮城）
▽西武・平良―ヤクルト・小沢（ベルーナドーム）
▽ロッテ・佐々木朗―広島・黒原（ゾゾマリン）
▽オリックス・宮城―ＤｅＮＡ・大貫（京セラドーム大阪）
▽ソフトバンク・藤井―巨人・菅野（福岡ペイペイドーム）
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