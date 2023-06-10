【出場選手登録】▽オリックス・平野佳寿投手▽楽天・鈴木翔天投手、村林一輝内野手▽ロッテ・本前郁也投手

【同抹消】▽オリックス・漆原大晟投手▽楽天・石橋良太投手、和田恋外野手▽ロッテ・平沢大河内野手（再登録は２０日以降）