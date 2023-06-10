【ニューヨーク時事】週末９日のニューヨーク株式相場は、米利上げ観測の後退を受け市場に安心感が広がり、４日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比４３．１７ドル高の３万３８７６．７８ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数が２０．６２ポイント高の１万３２５９．１４で引けた。