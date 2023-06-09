「韓国代表イケメン・美女」のツーショット…ＡＳＴＲＯのチャ・…
女優ソン・ヘギョとグループＡＳＴＲＯのメンバーチャ・ウヌのツーショットが公開された。
ソン・ヘギョは９日未明、自分のインスタグラムにあるイベント会場で撮影した数枚の写真を公開した。
写真の中のソ… 全文表示（2023/06/09-10:36）
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