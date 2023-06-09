【ニューヨーク時事】週末９日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が来週開く金融政策会合を前に積極的な売買が手控えられ、小動きで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比３０．５３ドル安の３万３８０３．０８ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は８０．５１ポイント高の１万３３１９．０３。