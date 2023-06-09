西武が逆転勝ち プロ野球・西武―ヤクルト
2023年06月09日21時17分
西武が逆転勝ち。１点を追う二回、長谷川の３号ソロと源田の右前適時打で２点を挙げた。隅田は粘り強く試合をつくり、５回１失点で２勝目。継投で逃げ切り、増田が９セーブ目。ヤクルトは力投のピーターズを打線が援護できず３連敗。
西武が逆転勝ち プロ野球・西武―ヤクルト
2023年06月09日21時17分
西武が逆転勝ち。１点を追う二回、長谷川の３号ソロと源田の右前適時打で２点を挙げた。隅田は粘り強く試合をつくり、５回１失点で２勝目。継投で逃げ切り、増田が９セーブ目。ヤクルトは力投のピーターズを打線が援護できず３連敗。
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