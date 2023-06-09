議員定数を１１削減 維新主導、公自も賛成―大阪市議会
2023年06月09日18時21分
大阪市議会は９日の本会議で、議員定数を８１から７０に削減する条例を、地域政党「大阪維新の会」と公明、自民両党などの賛成多数で可決した。次期市議選から適用する。
議員定数を１１削減 維新主導、公自も賛成―大阪市議会
2023年06月09日18時21分
大阪市議会は９日の本会議で、議員定数を８１から７０に削減する条例を、地域政党「大阪維新の会」と公明、自民両党などの賛成多数で可決した。次期市議選から適用する。
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