積水ハウス、温室ガス目標を引き上げ ３０年７５％減、取締役報酬に連動
2023年06月09日17時45分
積水ハウスは９日、温室効果ガス排出量の削減目標を引き上げたと発表した。２０３０年までに１３年度比で５０％削減するとの目標を達成したため、７５％削減まで上方修正。取締役の業績連動報酬の指標にも新たに削減率を組み入れた。
積水ハウス、温室ガス目標を引き上げ ３０年７５％減、取締役報…
2023年06月09日17時45分
積水ハウスは９日、温室効果ガス排出量の削減目標を引き上げたと発表した。２０３０年までに１３年度比で５０％削減するとの目標を達成したため、７５％削減まで上方修正。取締役の業績連動報酬の指標にも新たに削減率を組み入れた。
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