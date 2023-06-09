東京ガスは９日、家庭や企業向けの低圧電気料金を９月使用分から値上げすると発表した。エネルギー価格の上昇を背景に、卸電力市場での調達価格が高騰しているため。

家庭向けを中心に約３３３万件が対象となる。電力使用量が月２６０キロワット時の標準家庭の料金は、１４０円引き上げられ７５１２円になる。