【出場選手登録】▽西武・隅田知一郎投手、田村伊知郎投手、大曲錬投手▽日本ハム・福田俊投手、梅林優貴捕手

【同抹消】▽ソフトバンク・森唯斗投手▽西武・宮川哲投手、公文克彦投手▽日本ハム・ロドリゲス投手、清水優心捕手（再登録は１９日以降）