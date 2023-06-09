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性加害対策、自・立が協議へ

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性加害対策、自・立が協議へ

2023年06月09日15時56分

　自民党の高木毅、立憲民主党の安住淳両国対委員長は９日、国会内で会談し、ジャニーズ事務所の前社長による性加害疑惑を受け、対策を協議する方針で一致した。立民は、加害者の対象を拡大する児童虐待防止法改正を求めているが、与党は慎重な立場。会談後、安住氏は記者団に「道を閉ざさないために協議は続けたい」と述べた。

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