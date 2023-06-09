システム開発を通じたデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）支援を手掛けるＡＲアドバンストテクノロジ（東京都渋谷区、武内寿憲社長）が２３日、東証グロース市場に上場する。新株発行で約３億円を調達し、エンジニアの人件費や採用関連費用に充てる。