６２３円高の３万２２６５円１７銭 ９日の平均株価
2023年06月09日15時15分
９日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２２６５円１７銭と前日終値比６２３円９０銭高で終わった。出来高は概算で１５億２７００万株。
６２３円高の３万２２６５円１７銭 ９日の平均株価
2023年06月09日15時15分
９日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２２６５円１７銭と前日終値比６２３円９０銭高で終わった。出来高は概算で１５億２７００万株。
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