立民・松原氏が離党届
2023年06月09日13時30分
立憲民主党の松原仁元拉致問題担当相（６６）＝衆院東京３区＝は９日、党本部に離党届を提出した。同日夕に記者会見し、離党の理由などを説明する。関係者が明らかにした。
松原氏は２０００年衆院選で初当選。当選８回。
立民・松原氏が離党届
2023年06月09日13時30分
立憲民主党の松原仁元拉致問題担当相（６６）＝衆院東京３区＝は９日、党本部に離党届を提出した。同日夕に記者会見し、離党の理由などを説明する。関係者が明らかにした。
松原氏は２０００年衆院選で初当選。当選８回。
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