シャープ、社外取にユーチューブ創業者
2023年06月09日14時40分
シャープは新たな社外取締役として、ユーチューブ創業メンバーの一人である陳士駿氏を起用する。２７日に開催する定時株主総会の招集通知に同氏の選任議案を記載した。
シャープ、社外取にユーチューブ創業者
2023年06月09日14時40分
シャープは新たな社外取締役として、ユーチューブ創業メンバーの一人である陳士駿氏を起用する。２７日に開催する定時株主総会の招集通知に同氏の選任議案を記載した。
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