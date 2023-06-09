英当局の懸念に「対応精査」 日立
2023年06月09日12時25分
日立製作所は９日、子会社を通じた仏タレス社の鉄道信号関連事業の買収を巡り、英当局が市場競争を弱めると懸念を示したのを受け「指摘された懸念にどのように対応するか今後精査する。買収によって英国での競争が阻害されることはない」とのコメントを出した。英国と欧州連合（ＥＵ）以外の地域では規制当局の承認を既に得ていると明らかにした。
英当局の懸念に「対応精査」 日立
2023年06月09日12時25分
日立製作所は９日、子会社を通じた仏タレス社の鉄道信号関連事業の買収を巡り、英当局が市場競争を弱めると懸念を示したのを受け「指摘された懸念にどのように対応するか今後精査する。買収によって英国での競争が阻害されることはない」とのコメントを出した。英国と欧州連合（ＥＵ）以外の地域では規制当局の承認を既に得ていると明らかにした。
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