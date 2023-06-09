北朝鮮の「軍事偵察衛星」、破壊措置命令を継続 浜田防衛相
2023年06月09日10時58分
浜田靖一防衛相は９日の記者会見で、北朝鮮の「軍事偵察衛星」再発射に備え、打ち上げ予告期間が終了する１１日午前０時までは自衛隊への破壊措置命令を維持し、警戒・監視を続ける考えを示した。予告期間後の対応については「現時点で答えられる段階ではない」と述べた。破壊措置命令の期間は１１日まで。
北朝鮮の「軍事偵察衛星」、破壊措置命令を継続 浜田防衛相
2023年06月09日10時58分
浜田靖一防衛相は９日の記者会見で、北朝鮮の「軍事偵察衛星」再発射に備え、打ち上げ予告期間が終了する１１日午前０時までは自衛隊への破壊措置命令を維持し、警戒・監視を続ける考えを示した。予告期間後の対応については「現時点で答えられる段階ではない」と述べた。破壊措置命令の期間は１１日まで。
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