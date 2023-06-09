浜田防衛相、中ロ連携を警戒
2023年06月09日10時35分
浜田靖一防衛相は９日の記者会見で、中国軍とロシア軍の爆撃機が日本周辺で共同飛行し、多数の戦闘機も合流したことについて、「わが国に対する示威行動を明確に意図したもので、安全保障上、重大な懸念だ」と述べた。「両国は近年、爆撃機の共同飛行だけでなく、艦艇の共同航行や各種訓練を実施するなど軍事面での連携を強化している」と警戒感を示した。
浜田防衛相、中ロ連携を警戒
2023年06月09日10時35分
浜田靖一防衛相は９日の記者会見で、中国軍とロシア軍の爆撃機が日本周辺で共同飛行し、多数の戦闘機も合流したことについて、「わが国に対する示威行動を明確に意図したもので、安全保障上、重大な懸念だ」と述べた。「両国は近年、爆撃機の共同飛行だけでなく、艦艇の共同航行や各種訓練を実施するなど軍事面での連携を強化している」と警戒感を示した。
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