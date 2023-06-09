政府は９日の閣議で、５月に石川県能登地方で発生した地震で被災した同県珠洲市を局地激甚災害の対象に指定することを決めた。同市が行う公共施設の復旧事業の国庫補助率を引き上げるほか、事業再建に取り組む中小企業への融資保証枠を拡充する。