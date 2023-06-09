円相場、１３８円８８～８８銭 ９日午前９時現在
2023年06月09日09時05分
９日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３８円８８～８８銭と、前日（１３９円７３～７４銭）に比べ８５銭の円高・ドル安となった。
円相場、１３８円８８～８８銭 ９日午前９時現在
2023年06月09日09時05分
９日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３８円８８～８８銭と、前日（１３９円７３～７４銭）に比べ８５銭の円高・ドル安となった。
こんな記事も
経済用語
経済
円相場、１３８円８８～８８銭 ９日午前９時現在(06/09 09:05)
報告義務化で漏えい４倍増 個人情報保護委、２２年度報告(06/09 08:46)
ＯＤＡ「オファー型」強化 拡充を明記、政府開発協力大綱(06/09 08:42)
上方修正も高くない回復力 海外減速・物価高が重し―１～３月期ＧＤＰ改定値(06/09 07:55)
東芝買収、キオクシアが波乱要因 「米ＷＤと統合」なら成否影響も(06/09 07:35)
不動産「成長の原動力に」 資産運用会社設立へ―西山西武ＨＤ社長(06/09 07:08)
金融庁、千葉銀の処分検討へ 仕組み債販売で―監視委が勧告方針(06/09 05:12)
トヨタ、米で電池研究施設を整備 ＥＶ開発強化へ７０億円(06/09 01:00)
千葉銀の処分勧告へ 仕組み債販売で、９日にも―監視委(06/09 00:44)
ウクライナ支援、ＡＩを議論 日本、来年の議長国に立候補―ＯＥＣＤ閣僚理(06/08 23:20)
モバイルパスモ、一時障害 復旧まで６時間(06/08 18:40)
東芝、株主にＴＯＢ応募推奨 提示価格は妥当、買収成立へ前進(06/08 18:24)
宅配容器、環境配慮素材へ 飲食店に販売―ウーバー・伊藤忠(06/08 18:11)
南海電鉄、列車内に防犯カメラ ２８年度末までに全面導入(06/08 17:52)
高島屋、金融アプリにコード決済 「スゴ積み」払い可能に(06/08 17:50)
ゆうパック、１０％値上げ １０月から―日本郵便(06/08 17:29)
街角景気、４カ月連続改善 判断「緩やかに回復」に上げ―５月(06/08 17:12)
円相場、１３９円７３～７４銭 ８日午後５時現在(06/08 17:07)
日本と通貨スワップ議論 ７年ぶり財務対話で―韓国財政相(06/08 16:34)
５月企業倒産、３４％増 物価高、融資返済で苦境―民間調査(06/08 15:55)
２７２円安の３万１６４１円２７銭 ８日の平均株価(06/08 15:07)
岸田首相、歳出改革へ工程表 少子化対策の財源確保(06/08 12:11)
円相場、１３９円８６～８８銭 ８日正午現在(06/08 12:09)
ＮＨＫ会長、国会で陳謝 ＢＳ番組配信問題―衆院総務委(06/08 12:04)
松野官房長官、課題対応・財政再建を両立 骨太の方針(06/08 11:59)
ＧＤＰ、年２．７％増に上方修正 ２期連続プラス、在庫が寄与―１～３月期改定値・内閣府(06/08 11:55)
愛媛県に人口減少対策で５０００万円寄付 四国電力(06/08 11:51)
４２円安の３万１８７１円２３銭 ８日午前の平均株価(06/08 11:42)
４月の経常黒字７６％増 燃料高一服、貿易収支が改善―財務省(06/08 11:28)
エーザイのレカネマブ、韓国でも承認申請 アルツハイマー治療薬(06/08 11:06)
ビジネスワイヤ
PR TIMES