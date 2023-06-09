午前７時４９分、公邸発。同５１分、官邸着。

午前７時５７分から同８時９分まで、外国人材の受け入れ・共生に関する関係閣僚会議。

午前８時１５分から同２７分まで、閣議。

午前８時３６分から同９時１分まで、知的財産戦略本部。