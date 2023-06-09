【ニューヨーク時事】８日のニューヨーク外国為替市場では、米雇用関連指標の悪化を受けて円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１３８円台後半に上昇した。午後５時現在は１３８円８８～９８銭と、前日同時刻比１円２３銭の大幅な円高・ドル安。