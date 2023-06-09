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トヨタ、米で電池研究施設を整備　ＥＶ開発強化へ７０億円

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トヨタ、米で電池研究施設を整備　ＥＶ開発強化へ７０億円

2023年06月09日01時00分

トヨタ自動車のロゴマーク（ＡＦＰ時事）

トヨタ自動車のロゴマーク（ＡＦＰ時事）

　【ニューヨーク時事】トヨタ自動車の米子会社、北米トヨタは８日、米中西部ミシガン州の研究開発拠点に車載電池専用の施設を新たに整備すると発表した。電気自動車（ＥＶ）の量産体制の強化が目的で、米政府によるＥＶ購入者向け税優遇策の条件を満たす電池開発を目指す。５０００万ドル（約７０億円）近くを投じ、２０２５年から稼働させる予定だ。

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